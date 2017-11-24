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DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ile görüştü (2) 

  Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Leonard She Okitundu ile görüştü

24 Kasım 2017 20:12

 

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi\'nde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Leonard She Okitundu ile görüştü. 

Kabule ilişkin Başbakanlık tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde: \"Konuk Başbakan Yardımcısı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joseph Kabila Kabange\'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza mektubunu tevdi ettti ve iyi niyet mesajını iletti. Kabulde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini, özellikle ticaret hacminin, iki büyük ülke arasında olması gereken seviyeye yükseltilmesini arzuladığımız ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'ne kalkınma yardımlarımızın süreceği belirtildi. Ayrıca, Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarından FETÖ iltisaklı faaliyetlere son verilmesini beklediğimiz vurgulandı. Konuk Başbakan Yardımcısı, Türkiye\'nin Afrika\'ya katkılarını takdir ettiklerini belirtti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nin kalkınmasına desteğimiz için teşekkür etti; ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Türk işadamlarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'ndeki altyapı projelerine katkı yapmalarını beklediklerini ifade ettti.\" 


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-Görüşmeden genel ve detaylar


ANKARA (DHA) 

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