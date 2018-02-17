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DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile görüştü 

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Münih Güvenlik Konferansı marjında, bugün Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi

17 Şubat 2018 23:21

Başbakan Binali Yıldırım\'ın, Münih Güvenlik Konferansı marjında, bugün Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. 

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: \"Görüşmede, komşumuz ve stratejik ortağımız, dost Irak ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki son gelişmeler ele alınmış; Irak ile özellikle PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın işbirliğine atfettiğimiz önem vurgulanmıştır. Görüşmede, üst düzeyli temasların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır.\" 


ANKARA (DHA) 


 

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