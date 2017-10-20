DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: En büyük hedefimiz siber güvenliği milli güvenliğe entegre etmek

Başbakan Binali Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu\'nda düzenlenen \"10. Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı\"na katıldı. Siber güvenliğin önemine vurgu yapan Yıldırım, \"En büyük hedefimiz siber güvenliği milli güvenliğe entegre etmek. Saldırıları yapılmadan tespit etmek\" dedi.

\"BAŞKASININ AKLIYLA YAPILAN ŞEY SİZİ YALNIZ BIRAKABİLİR\"

Yerli yazılım vurgusu yapan Yıldırım, \"Siber saldırılar günümüzde ülkelerin milli güvenlik haline gelmiştir. Yerli yazılım önemli. Başkasının aklıyla yapılan şey sizi yalnız bırakabilir. Teknoloji ve yerli ürün konusunda demek ki daha çok gayret edeceğiz. Bunu yaptığımızda hem ekonomimiz hem milli güvenliğimiz daha çok gelişmiş olacak. Amerika 2009\'da Siber Savaş Komutanlığı kurdu. İngiltere siber eğitimler vermeye başladı. Daha sonra diğer ülkeler de siber savunma güçlerini oluşturdular. Siber saldırıların ülke ekonomilerinde ciddi, yıkıcı etkileri var. 2012 yılında İngiltere\'nin yaşadığı siber saldırının ülke ekonomisine verdiği zarar 27 milyar sterling olarak hesaplanmış. Geçtiğimiz yıl bilişim güvenliğine harcanan para 81 milyar dolar. Bu rakam önümüzdeki sene 170 milyar dolara çıkacak yani lineer bir artış yok. Her geçen yıl maliyetler katlanarak artıyor. Türkiye olarak haberleşme ve iletişim teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla çok hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdik. Türkiye\'de 2002 yılında geniş bant internet yoktu. Telefonla çevrilerek internete bağlanılıyordu. Şimdi geniş bant var mobil internet var. 21 milyar dolar ciro bugün 100 milyar doları aşmış durumda. 77 milyon mobil, 11 milyon sabit geniş bant abonemiz var. Aslında bilgi toplumu demek internet erişimi demek. Bilgi toplumu oldu Türkiye, ortalama 65\'in üzerine çıktı. Neredeyse gelişmiş ülkelerin durumuna geldi. Türkiye bu alt yapı, internet konusunda ciddi mesafe aldı. Burada bir sıkıntımız yok\" ifadelerini kullandı.

\"MİLLİ YAZILIM, MİLLİ DONANIM; EĞER İŞİN AKLI SİZDE DEĞİLSE O İŞ SİZİN DEĞİL\"

\"Milli yazılım, milli donanım; eğer işin aklı sizde değilse o iş sizin değil\" değil diyerek yazılımın önemine vurgu yapan Yıldırım, \"Bilgi ve iletişim ağındaki kullanımın gelişmesiyle sorun başladı. İletişim öyle bir şey ki yerinde kullanırsan ilaç yerinde kullanmazsan zehir. Bu nedenle tedbirleri almak zorundayız. İleride karşılaşacağımız sorunları şimdiden görmemiz ve tedbir almamız lazım. Gelecek gençlerimizin daha iyi bir Türkiye\'ye sahip olması için bize görev düşüyor. Bu tedbirlerin alınması için üç tane temel unsur var. Birincisi insan; insanın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Bütün iyilikler de kötülükler de insanın olduğu yerde. Teknolojiyi hayatın merkezine alan insanı yani kullanıcıyı bilinçlendirmek işin başlangıcı. Burada da atılacak ilk adım farkındalık. Gelecek beş yıl içerisinde dünyada bir buçuk milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyulacak. Bu oranı Türkiye\'ye uyarladığımız zaman 30 bin siber güvenlik uzmanı ihtiyacı olacak. İkinci unsur düzenleme; bunun bir yasal dayanağı olacak. Bunun da adımlarını önceki yıllarda attık ve bu işin sorumlusunu Ulaştırma Bakanlığı olarak belirledik. Üçüncüsü, buraya yönelik teknolojiye yoğunlaşmamız gerekiyor. Milli yazılım, milli donanım; eğer işin aklı sizde değilse o iş sizin değil. Beyninin başkasına ait olduğu bir araç size sadakatle hizmet etmeyebilir. Yerli yazılım geliştirmeye önem vermeliyiz. Bütün Türkiye\'de içten yanmalı motor yapabilen bir kabiliyet var. Bunun üzerinde patentlere sahip değilseniz asla tanınmıyorsunuz. Ayrıca siber güvenliğin diğer unsurlarından biri de ulusal kamu veri entegre merkezini de kurup kamu verilerini yüksek güvenlikli bir ortamda muhafaza etmek. Ülkemizin geleceğe yönelik uzman ihtiyacını koşar adımlarla giderek tanımlamak zorundayız. Siber suçlularla daha etkin mücadele için Büyük veri analiz altyapısı oluşturmaya karar verdik. Yapacak çok işimiz var\" diye konuştu.

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ANKARA (DHA)



