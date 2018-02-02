DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Bu alçaklar tarafından Afrin'den, Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e 12 günde tam 82 tane roket attılar

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin\'de devam eden harekata ilişkin, \"Afrin\'e biz niye gittik? Bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu bütün dünya bilsin. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin\'den, Reyhanlı\'ya, Hatay\'a, Kilis\'e 12 günde tam 82 tane roket attılar. Bu roketler nedeniyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100\'den fazla da yaralı vatandaşımız var. Bu durumda elimizi kolumuzu bağlayıp bu alacakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz. Elbette beklemedik tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini başlarına yıktık. Afrin\'de de PKK, KCK, DEAŞ … terör örgütlerini yok etmek sığınaklarını, barınaklarını, silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında. Hepsinin de canını okuyacağız tertemiz edeceğiz mücadeleye devam durmak yok\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu\'nun Gölbaşı\'ndaki temel atma töreninde konuştu.

\"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YOK ETMEK SIĞINAKLARINI BAŞLARINA YIKMAK İÇİN KAHRAMAN ASKERLERİMİZ İŞ BAŞINDA\"

Afrin\'de devam eden harekata ilişkin Yıldırım şöyle konuştu: \"Terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak ve defetmek için daha önce Fırat Kalkanı operasyonu yaptık şimdi orada huzur, güvenlik var. 130 bin Suriyeli oraya dönüp yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı. Zulüm, sona erdi. Aynı şekilde Afrin\'de de PKK, KCK, DEAŞ … terör örgütlerini yok etmek sığınaklarını, barınaklarını, silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında.

BU ALÇAKLAR TARAFINDAN AFRİN\'DEN, REYHANLI\'YA, HATAY\'A, KİLİS\'E TAM 12 GÜNDE 82 TANE ROKET ATTILAR

Afrin\'e biz niye gittik? Bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu bütün dünya bilsin. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin\'den, Reyhanlı\'ya, Hatay\'a, Kilis\'e 12 günde tam 82 tane roket attılar. Bu roketler nedeniyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100\'den fazla da yaralı vatandaşımız var. Bu durumda elimizi kolumuzu bağlayıp bu alacakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz. Elbette beklemedik tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini başlarına yıktık.

HEPSİNİN DE CANINI OKUYACAĞIZ TERTEMİZ EDECEĞİZ MÜCADELEYE DEVAM DURMAK YOK

Hepsinin de canını okuyacağız tertemiz edeceğiz. Böylece sadece ülkemizin vatandaşımızın can ve mal emniyeti sağlamayacağız. Afrin\'de yarım milyonu bulan Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimizi de bu beladan kurtaracağız. Bunlara zulüm yapıyorlar. Çocuklarını küçük yaşta alıp terörist yapıyorlar. Mallarını, mülklerini ellerinden alıyorlar. Kadınlarına işkence ediyorlar. Taciz yapıyorlar bunlar insanlıktan nasibini almış alçak bir güruh. Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam durmak yok. Amacımız milletin huzurunu, güvenliğini sağlamak.\"

\"ANKARA- KONYA YOLUNUN GÖLBAŞI KISMINI YERİN ALTINA ALIYORUZ\"

Yıldırım, \"Ankara- Konya yolunun Gölbaşı kısmını yerin altına alıyoruz. Büyük bir proje hayırlı olsun. Trafik kazaları da inşallah böylece olmayacak. 200 trilyondan fazla imzaladık, kararını verdik hayırlı olsun\" dedi.



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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

