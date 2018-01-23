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DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu başlarına yıkacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Her ne pahasına olursa olsun bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu başlarına yıkacağız

23 Ocak 2018 20:58

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"Her ne pahasına olursa olsun bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu başlarına yıkacağız. Hiç ona buna güvenmesinler. Unutmasınlar, çay gider kum kalır. Bizimle burada birlikte yaşamak istiyorlarsa emperyal güçlerin oyununa gelmesinler. Derhal silahlarını bıraksınlar, milletin başına bela olmaktan vazgeçsinler. Bu harekat son terörist yok oluncaya kadar devam edecek\" dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım, Grand Ankara Hotel\'de, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni\'nde konuştu. Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı:  \"Cerablus\'ta, Gabar\'da, Afrin\'de, Cudi\'de mücadele ediyoruz etmeye devam edeceğiz. Hangi ülkenin ne dediği bizi hiç ilgilendirmez. Bu harekat son terörist yok oluncaya kadar devam edecek. 

ZEYTİN DALI KÜRT KARDEŞLERİMİZE KARŞI YAPILIYORMUŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR
Bugünlerde aydın maskeli bazı tipler, çeşitli mecralarda dillendirdikleri yalanlara karşı milletimiz uyanık olsun. Zeytin Dalı Harekatı sırasında sanki Kürt kardeşlerimize yönelik bir operasyon yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu zinhar doğru değildir. Bu en büyük alçaklıktır. 

SOSYAL MEDYA, SORUMSUZ MEDYA DEĞİLDİR
Milletimiz rahat olsun. Sosyal medya, sorumsuz medya değildir. Hiç kimsenin hukuka, adalete, meşruiyete uymayan çaba içerisine girme hakkı yoktur. Burada işlenen suçların hesabı da sorulmaya başlanmıştır. Barışa hizmet eden Zeytin Dalı Harekatı\'na leke sürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. 

BÖLGEDE OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN TERÖR KORİDORUNU BAŞLARINA YIKACAĞIZ
Her ne pahasına olursa olsun bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu başlarına yıkacağız. Hiç ona buna güvenmesinler. Unutmasınlar, çay gider kum kalır. Bizimle burada birlikte yaşamak istiyorlarsa emperyal güçlerin oyununa gelmesinler. Derhal silahlarını bıraksınlar, milletin başına bela olmaktan vazgeçsinler.\" 

Görüntü dökümü
-Yıldırım\'ın açıklaması 
-Detaylar 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) 

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