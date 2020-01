DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Başbakanın da başbakanı var 

Başbakan Binali Yıldırım, \"Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temalı Sempozyum\" unun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, kadınların toplum hayatındaki önemini vurgulayarak, \"Kadınlar sadece bir yerde çalışmıyor. İşinin de patronu. Evin de patronu. Vah halimize. Bakan olduğumda hep söylerdim, \'Bakan olabilirsin ama bakana da bir bakan var.\' Başbakanın da başbakanı var. Tecrübeyle sabittir ki, bir yerde kadın, patronsa iş daha düzenli, tertipli ve sorunsuz oluyor. İnşallah kadınlarımız karar alma mekanizmalarında daha çok yer alacak. Daha çok yer aldıkça ülkemizin hedeflerine daha kararlı yürüyeceğiz. Küresel, bölgesel barış da daha kolay sağlanacak. Anne şefkati ile sorunlara yaklaşırsanız orada çözüm vardır\" dedi.

\"KUZEY IRAK\'TA BU İŞİ YAPANLAR BEDELİNİ ÖDEDİ\"

Başbakan Yıldırım, \"Karar alma mekanizmalarında erkeğin rolü yok kadının rolü var zaten. Biz erkekler, hanımefendilerin görüşlerini, fikirlerini alır onun satışını yaparız. Krizlerin çözümü noktasında Türkiye çok önemli sorumluluk alıyor. Dünyada ve bölgemizde bu yapılanların ne kadar hayati olduğu artık bugün daha iyi anlaşılıyor. Yaşadığımız sıkıntılı dönemin çıkış yolu huzurun, istikrarın adresi olarak Türkiye\'nin savunduğu barışçı, tez ve önerilerdir. En son Kuzey Irak\'ta yaşananları gördük. Türkiye olarak zamanlıca uyarılarımızı yaptık. Buna rağmen bunlar dikkate alınmadı ve sonunda mağdur olan oradaki insanlar oldu. Bu işi yapanlar da bedelini ödedi. Sadece ülkemizde değil bölgemizdekilere de kayıtsız kalmıyor, mazlum insanların yanında olmaya devam ediyoruz\" diye konuştu.

\"KADINLARIMIZI BU BARIŞ VE ADALET MİSYONUMUZUN ÖNCÜLERİ VE BAYRAKTARI GÖRÜYORUZ\"

Kadınların toplum hayatında üstlendiği görevlerin büyük önem teşkil ettiğine vurgu yapan Başbakan Yıldırım, \"Kadınlarımızı bu barış ve adalet misyonumuzun öncüleri ve bayraktarı görüyoruz. Bütün toplumda kadınların yönetimleri adil, sağduyulu, barışçı olmaya sevk eden önemli bir güç teşkil ediyor. Bizim kadınlarımız tarih boyunca bu görevi başarı ile üstlenmiş. Her alanda sevginin, merhametin savunucusu olmuştur. İnanıyorum ki bir gün bölgemiz huzura kavuştuğunda Türk kadının bu gayreti minnet ve şükran ile anılacaktır. Her alanda gerçekleştirdiğimiz reformlarda, kadınlarımız çok önemli bir paya sahip. Türk kadını, bugün Türkiye\'nin ekonomisine, siyasetine, sosyal hayatına akademik hayata bütün kurumlarda ağırlığını koymuş durumda\" ifadelerini kullandı.

\"FİNANS DÜNYASINDA BANKACILIKTA YARIDAN FAZLASI KADINLARIN ELİNDE. PARA, GÜÇ SİZDE\"

Başbakan Yıldırım, \"Az önce Başkan söyledi. Finans dünyasında bankacılıkta yarıdan fazlası kadınların elinde. Para, güç sizde. Üniversitelerde hocaların yüzde 54\'ü kadın. İlim, irfan da sizde\" dedi.

\"15 TEMMUZ\'DA MEYDANLARA İLK İNEN KADINLARDI. HER İKİ KİŞİDEN BİR TANESİ KADINDI\"

Başbakan Yıldırım, \"15 Temmuz\'da meydanlara ilk inen kadınlardı. Her iki kişiden bir tanesi kadındı. Kadınlarımız o gece alçaklara geçit vermedi. İşte böylesine güçlü, yiğit kadınları olan bir milletin sırtı yere gelmez. Kadınların karar alma mekanizmalarında her geçen gün artan konumu bizim hedeflerimize ulaşılmasında çok büyük katkı sunacak. Kadınlarımız güçlendikçe ülkemiz güçlenecek. Türkiye\'nin dinamizmi ve dayanıklılığı daha da aratacaktır\" diye konuştu.

\"KADIN VEKİL SAYIMIZ 24\'TÜ. BUGÜN 81. YETMEZ. HEDEF YARI YARIYA\"

Kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini belirten Başbakan Yıldırım, \"Ak Parti\'nin Meclis\'e giriş yılı olan ilk yıl kadın vekil sayımız 24\'tü. Bugün 81. Yetmez. Hedef yarı yarıya. Nüfusumuzun yüzde 50\'si kadın, yüzde 50\'si erkekse her şey eşit olmalı. Biz varız. Ama bu bir lütuf değil hak. Kadınlarımıza fırsat verme ile ilgili bir şey. Fırsat verildiği zaman kadınlarımız her alanda başarılı olacaktır. Zaten sınavlarda birinci olanlar hep kız öğrenciler. İlk 5\'te kızlar geliyor ondan sonra erkekler geliyor. Eğitimde, sağlıkta, iş hayatında kadın istihdamı arttıkça hem kalkınma yolunda hem de refah yolunda çok daha hızlı yol alacağız. Buna yürekten inanıyorum. Kendi kendinin patronu olan kadın, ekonominin de ana direği olacaktır\" açıklamasında bulundu.

\"BAŞBAKANIN DA BAŞBAKANI VAR\"

Başbakan Yıldırım, \"Kadınlar sadece bir yerde çalışmıyor. İşinin de patronu. Evin de patronu. Vah halimize. Bakan olduğumda hep söylerdim, \'Bakan olabilirsin ama bakana da bir bakan var.\' Başbakanın da başbakanı var. Tecrübeyle sabittir ki, bir yerde kadın, patronsa iş daha düzenli, tertipli ve sorunsuz oluyor. Erkeklerin nutku tutuluyor itiraz edemiyorlar. Patron erkek olunca kavga mis gibi. Bunun en güzel örneği bugün ki sempozyum. Zamanında başlayan, verimli çalışmalar için gözünüz kapalı kadınlara güvenin. İnşallah kadınlarımız karar alma mekanizmalarında daha çok yer alacak. Daha çok yer aldıkça ülkemizin hedeflerine daha kararlı yürüyeceğiz. Küresel, bölgesel barış da daha kolay sağlanacak. Anne şefkati ile sorunlara yaklaşırsanız orada çözüm vardır. Onun için kadınlarımızın sosyal, iş, siyaset, eğitimde, kültür hayatımızda her yerde daha fazla söz sahibi olmasını canı gönülden destekliyoruz\" ifadelerini kullandı.



