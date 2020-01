DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Amerika gibi bir ülkenin terör örgütleri ile iş tutması Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"Bu haklı ve meşru bir operasyondur. Üzücü olan NATO\'da birlikte çalıştığımız müttefik bir ülke terör örgütlerine sarılmış vaziyette. Amerika gibi bir ülkenin terör örgütleri ile iş tutması Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir. NATO\'da birlikte olduğumuz bir ülkenin NATO sınırlarını korumak gerekirken NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara örtülü, açık destek vermesi akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez\" dedi.

\"NERDE OLURSA OLSUN TOPLU ULAŞIMDAN AYNI KART KULLANABİLECEK. ORTAK KARTA GEÇİYORUZ\"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni\'nde konuştu. Yıldırım, \"Türkiye\'de hala nüfusumuzun yüzde 40\'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. Sayısallaşma, dijitalleşmede alacak çok yolumuz var. Daha yarıya gelmemişiz. Bu ortak platformda, vatandaşın alın teri olan parasını güvenle kullanma imkanı getiriliyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı da bu kartla ödeme yapabilir hala getirecek. İsteyen sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Bu bir kredi kartı değil. Borç para alma imkanı yok. Vatandaş kendi imkanlarıyla işlemlerini yapabilecek nerde olursa olsun toplu ulaşımdan aynı kart kullanabilecek. Ortak karta geçiyoruz\" diye konuştu.

\"OPERASYON BAŞLARSA TÜRKİYE EKONOMİSİ KRİZE GİRECEK FALAN GİBİ KARA PROPAGANDALAR YAPTILAR\"

Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: \"Zeytin Dalı operasyonunun 6\'ıncı günü. Operasyon başlarsa Türkiye ekonomisi krize girecek falan gibi kara propagandalar yaptılar. Milletime açık bir şey söylüyorum; Türkiye 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyor ülkenin güvenliği için. Terörle mücadeleyi bugün yapmıyoruz. 80\'li yıllardan bu yana hem yurtiçi hem yurtdışında gerçekleştiriyoruz. Bizim ekonomimiz terör mücadeleler ile teröre yönelik sınır ötesi operasyonlar ile hiçbir şekilde etkilemez. Hayatın normal akışı devam eder. İş yapmak isteyen iş yatırım yapmak isteyen yatırım yapar.

BU ALÇAKLAR KİLİS\'E ROKET ATARAK İKİ VATANDAŞIMIZIN HAYATINI KAYBETMESİNE SEBEP OLDULAR

Dün Kilis\'te akşam namazında operasyondaki askerlerimize duasını yaparken bu alçaklar roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Dünyaya şunu anlatıyoruz; camide toplanıp dua eden insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar. Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın, onunla karşılaşın. Yapamazlar onların işi gücü alçaklık. Nerede savunmasız bir insan varsa ona kast ederler. Durup dururken bu operasyonu başlatmadık. Güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan şer kuşağını sözde devlet oluşumunu yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz.

HAKLI VE MEŞRU BİR OPERASYONDUR

Haklı ve meşru bir operasyondur. Dünya da Türkiye\'nin meşru müdafaada hakkını teslim etmektedir. Üzücü olan müttefik dediğimiz NATO\'da, bölgede yıllarca birlikte çalıştığımız bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyette. Çok acı ve vahim bir durumdur. Amerika gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iş tutması bölgede planladığı çalışmaları terör örgütüyle yapması Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir.

NATO SINIRLARINI HEDEF ALAN SİLAHLI OLUŞUMLARA ÖRTÜLÜ, AÇIK DESTEK VERMESİ AKLA ZİYAN

Bizim bakımımızdan da böyle bir ülkenin NATO\'da birlikte olduğumuz bir ülkenin NATO sınırlarını korumak gerekirken NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara örtülü, açık destek vermesi akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez.

IRAK, SURİYE GÜNEY HUDUDUMUZ BOYUNCA 1350 KİLOMETRE BOYUNCA HİÇBİR TERÖR OLUŞUMUNA İZİN VERMEYECEĞİZ

Irak, Suriye güney hududumuz boyunca 1350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat\'ın doğusu ister batısı olsun. Bölgenin yeni kaoslara yeni sorunlara itilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Bugün 6\'ncı gündeyiz. Oradaki kardeşlerimizi canından bezdiren terör örgütünün 300\'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon planlandığı gibi gidiyor. DEAŞ, PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG, PYD koysunlar biz onları biliriz. Hangi kılığa girerlerse girsinler 40 yıldır biz onları biliriz. Amerika\'nın DEAŞ ile nasıl mücadele yaptığını Rakka\'dan PYD, YPG\'nin eskortluğunda DEAŞ\'lıları silahları ile nasıl yolcu ettikelrini bütün dünya gördü. Bu mu DEAŞ ile mücadele. Oardna çıksınlar da gitsinler Mısır\'da toplu katliam yapsınlar. Camilere saldırsınlar Türkiye\'de eylem yapsınlar. Avrupa\'da eylem yapsınlar. İnsanlığın başına bela olmaya devam etsinler.

OPERASYON, AYNI ZAMANDA DEAŞ\'IN AKDENİZ ÜZERİNDEN AVRUPA\'YA GEÇİŞİNİ DE ENGELLEYEN BİR OPERASYONDUR

Türkiye\'nin yaptığı bu aymazlığı ortadan kaldırmak. Bu operasyon, aynı zamanda DEAŞ\'ın Akdeniz üzerinden Avrupa\'ya geçişini de engelleyen bir operasyondur. AB\'nin sınırları, Türkiye\'den başlar. Türkiye\'de sağlam durulamazsa, bölgedeki istikrarsızlık terör Avrupa\'ya da dünyanın her yerine de yayılabilir. Biz sadece bölgenin değil Avrupa\'nın da güvenliğini sağlıyoruz.

İŞİ FELAKET SENARYOSU YAZMAK OLAN BAZI ÇEVRELER, TÜRKİYE HAKKINDA KEHANETE TEKRAR BAŞLADILAR

Her dönem işi felaket senaryosu yazmak olan bazı çevreler, Türkiye hakkında kehanete tekrar başladılar. Girilen her yeni yılın Türkiye için zor geçeceğini bu zorlukları geçemeyeceğini söylemekten bıkmadılar. Bu anlattıkları masallara ne millet ne de yatırımcılar inanıyor. Önce sıraya girip not düşürüyorlar sonra yükseltiyorlar. Bir aşağı bir yukarı debelenip duruyorlar. Bu arada Türk ekonomisi kararlılıkla büyümeye, gelişmeye devam ediyor.\"



