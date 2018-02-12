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DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım, 14-15 Şubat tarihlerinde Belarus'a resmi ziyarette bulunacak

  Başbakan Binali Yıldırım, 14-15 Şubat tarihlerinde Belarus’a resmi ziyarette bulunacak

12 Şubat 2018 14:55

 

Başbakan Binali Yıldırım, 14-15 Şubat tarihlerinde Belarus’a resmi ziyarette bulunacak.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, \"Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek olan Başbakan Yıldırım, ziyaret marjında, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenka tarafından kabul edilecek ve Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenko görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde, Belarus’la ikili ilişkilerimizin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın da imzalanması bekleniyor. 

Başbakan Yıldırım\'ın ayrıca, Türkiye-Belarus İş Forumunun kapanışını Belaruslu mevkidaşıyla birlikte yapması, ülkemizin katkılarıyla inşa edilen Minsk Camii’ni ziyaret etmesi ve iki ülke milli takımlarının buz hokeyi dostluk maçını izlemesi öngörülüyor\" denildi. 


ANKARA (DHA) 
 

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