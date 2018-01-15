DHA ANKARA- Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu :  Terör örgütleriyle iş birliği içeren son açıklamaları kınıyoruz 

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) ev sahipliğinde, BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca\'nın moderatörlüğünde \"Uluslararası Basın Mensuplarının Gözüyle ABD\'nin Kudüs Kararı\" paneli düzenlendi. Panele, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Filistin\'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ve Küba\'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez\'in yanı sıra, Singapur, İspanya, Endonezya, Tacikistan, Tayland ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinden temsilciler, çok sayıda basın mensubu ve davetli katıldı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"ABD\'nin terör örgütleriyle iş birliği içeren son açıklamaları kınıyoruz. YPG\'ye destek vermek terör örgütüne destek vermektir\" dedi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Kudüs\'ü İsrail\'e başkent ilan etme fikrinin arkasında en ufak bir tarihi, siyasi, coğrafi yahut toplumsal gerçek bulunmamaktadır.İİT ve BM

süreçleri karşılaştırıldığında görüyoruz ki, Türkiye\'nin Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan\'ın önderliğinde yıllardır savunduğu düşüncenin doğruluğu bir kez daha

gözler önüne serilmiştir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Panelden görüntü

-Çavuşoğlu\'nun konuşması

-detaylar

Haber: ANKARA (DHA)

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