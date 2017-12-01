DHA ANKARA- Başbakan Binali Yıldırım 'Ayla' filmini izledi

Başbakan Binali Yıldırım, \'Ayla\' filmini, Kore gazileriyle izledi.

Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Çukurambar\'daki bir alışveriş merkezindeki sinemaya geldi. Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, birlikte

sinema salonuna geçti. Başbakan Yıldırım ve eşi, daha sonra salondaki 68 Kore gazisi ve yakınlarıyla Kore Savaşı sırasında yaşanan olaydan esinlenilerek çekilen \'Ayla\'

filmini seyretti. Filmi izleyenler arasında, yönetmen Can Ulkay, oyunculardan İsmail Hacıoğlu ve Murat Yıldırım ile Kore Cumhuriyeti\'nin Ankara Büyükelçisi Cho

Yun-soo da yer aldı.

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Haber: ANKARA (DHA)

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