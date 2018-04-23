T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Bakan Yılmaz koltuğunu ilkokul öğrencisi Gizem'e bıraktı

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara'nın çeşitli  okullardan gelen çocukları Bakanlık makamında ağırladı, koltuğunu Keçiören İhsan-Selatin Aras ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gizem Ünal'a devret

23 Nisan 2018 14:32

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara\'nın çeşitli  okullardan gelen çocukları Bakanlık makamında ağırladı, koltuğunu Keçiören İhsan-Selatin Aras ilkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi Gizem Ünal\'a devretti.

Kabulde öğrenciler ile yakından ilgilenen Bakan İsmet Yılmaz, öğrencilerin bayramını kutladı. \"Biz hep şunu söyledik, evlatlarımıza güveniyoruz\" diyen Bakan Yılmaz, \"Çünkü kendilerinin özgüveni çok fazla. Ülkelerini, bayrağını, vatanını seviyorlar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesinden taviz vermediler. Bundan sonra da vermeyecekler. İnanıyoruz ki Türkiye kızılelması olan, çağdaş uygarlık seviyesi üzerinde mutlaka bu evlatlarımızla çıkacağız. Şunu da çok açık söylemek isterim. Bugün her zamankinden daha çok çağdaş uygarlık seviyesine yakınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 200 yıllık Türk tarihinin en güçlü dönemindedir ve 100 yıl önce olduğu gibi mazlum milletlere umut olmayı yeniden ve hala da sürdürmektedir. Biz gençlerimize güveniyoruz\" dedi.

ATATÜRK\'ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan 4\'üncü sınıf öğrencisi Gizem Ünal ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak başladı. Kendilerini bakanlıkta ağırlayan Bakan İsmet Yılmaz\'a teşekkür eden Gizem Ünal, \"Sayın Bakanım, Atatürk \'Bugünün küçükleri yarının büyükleri\' diyerek bizlere verdiği önemi en güzel şekilde ifade etmiştir. Bizler de bugün burada sevincimizi ve coşkumuzu paylaşırken sorumluluklarını yerine getiren, araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip bireyler olarak bize verilen önemin farkındayız\" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından, Bakan İsmet Yılmaz öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Görüntü dökümü:

-Kabulden görüntü

-Açıklamalar

-Detay

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MİLLİ Eğitim BakanıYılmazNisan Ulusal EgemenlikBayramıAnkaraBakanlıkKeçiörenArasGizemKabuldeBakanYılmazBakan YılmazTekBundanTürkiyeBugünTürkiye Cumhuriyeti DevletiTürkBizATATÜRK SÖZÜNÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24