DHA ANKARA-  Av koruma ve kontrol faaliyetlerinde uçangözlü döneme geçildi

Belirli bölgeleri kameralar ile takip edilen Ulubat Gölü, şimdi de uçangözler ile havadan denetleniyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü av koruma ve kontrol faaliyetlerinde uçangözlü döneme geçti. Daha önceden belirli bölgeleri kapalı devre kamera sistemi ile denetlenen Ulubat Gölü, şimdi ise kaçak avcılara yönelik olarak uçangözler ile havadan denetlenmeye başladı.

KORUMA FAALİYETLERİNDE EN YENİ TEKNOLOJİLER KULLANILIYOR

DKMP Genel Müdürlüğü, Uluabat Gölü (Ramsar Alanı) Sulak Alanında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet ederek kaçak avlanma fiili gerçekleştiren kişilerin tespit edilmesine yönelik gölün belirli noktalarını sabit kapalı devre kamera sistemi ile izliyordu. Koruma ve kontrol faaliyetlerinde en yeni teknolojileri kullanmaya özen gösteren DKMP şimdi ise uçangözler ile gölü havadan denetlemeye başladı.

KORUMA FAALİYETLERİNE GÖNÜLLÜ DRONE PİLOTLARI DESTEK VERİYOR

Av koruma ekiplerine bu denetimleri yaparken Jandarma, fahri av müfettişleri ile gönüllü uçangöz pilotları da destek veriyor. Gölün havadan denetimi sırasında kullanılan kurum uçangözleri ve destek veren gönüllü uçangöz pilotları bu uygulamada önemli faydalar sağlıyor.

Uçangöz ile sazlık alan içerisinde yerleri tespit edilen avcıların yanına koruma ekipleri sürat teknesi ile anında vararak gerekli evrak denetimlerini yapıyor. Evraklarında herhangi bir eksiklik olmayan avcılar avlanmaya devam ederken, 4915 sayılı kanuna aykırı davranalar içinse ceza işlem uygulanıyor.

HEDEF, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TABİİ YAŞAM TESİS EMEK VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAK

Tabii yaşamı korumak maksadıyla teknolojinin bütün imkanlarından faydalandıklarının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Pilot uygulama olarak Ulubat Gölü Ramasar Alanın\'nda başlattığımız uçangözlü bu koruma faaliyetlerinde gönüllü uçangöz kullanıcılarından da faydalandık. Diğer bölgelerimizde de aynı yöntemin kullanılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir bir tabii yaşam tesis etmek ve gelecek nesillere aktarmak. Bu çerçevede tabii hayatı korumak için teknoloji neyi gerektiriyorsa onu uygulayacağızö değerlendirmesinde bulundu.

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Haber: ANKARA (DHA)

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