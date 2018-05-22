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DHA ANKARA: ARTVİN'DE, İÇİNDEKİ 3 KİŞİYLE NEHRE UÇAN OTOMOBİLE ULAŞILDI

ARTVİN'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri'ne uçan otomobilin yeri tespit edildi

22 Mayıs 2018 11:46

ARTVİN\'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri\'ne uçan otomobilin yeri tespit edildi. Arama kurtarma ekipleri, otomobildeki 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolunun 34\'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Artvin\'den Şavşat\'a giden Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Çoruh Nehri\'ne uçtu. Sürüklenen otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve deniz polisleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) için arama kurtarma çalışması başlattı. Dün gece yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekipler, otomobilin suya gömüldüğü yeri tespit etti. Kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, kazayı duyup bölgeye gelen yakınlarının ise umutlu bekleyişi devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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-Olay yeri detayları
-Arama yapan ekipler
-Kaza yerinde bekleyenler
-Olayı anlatan bir kişi
-Detaylar

Haber-Kamera: Nurbay USTA ARTVİN-DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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