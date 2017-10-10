DHA ANKARA- Ankara'da Türkmen ailenin yaşadığı evde yangın

ANKARA\'nın Mamak İlçesi\'nde 7 kişilik Türkmen ailesinin yaşadığı evde çıkan yangına paniğe neden oldu.

Yangın, saat 15:30 sıralarında Mamak\'ın Misket Mahallesi 621 Sokak üzerinde yaşadı. Burada Türkmen Velit Zuheyr ile eşi ve 5 çocuğunun yaşadığı iki katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden Zuheyr çifti, çocukları ile birlikte evi terk etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Bu sırada Türkmen aile, yangını müdahaleyi büyük bir üzüntü içerisinde takip etti. Mahallede paniğe neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis tarafından inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

Mahalleden görüntü

İtfaiyenin müdahalesi

Türkmen aileden görüntü

Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-