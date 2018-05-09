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DHA ANKARA- Ankara'da sağanak etkili oldu, sürücüler araçlarında mahsur kaldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, su birikintisinden geçerken arızalandı

09 Mayıs 2018 20:30

Ankara\'nın Yenimahalle ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, su birikintisinden geçerken arızalandı. Suyun içinde mahsur kalan sürücüler, araçların üzerine çıkarak yardım bekledi. 

Yenimahalle ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296\'ıncı Cadde üzerinde oluşan su birikintisi ise yaklaşık 1 metreye kadar ulaştı. Suyun içinden geçerken araçları arızalanan çok sayıda sürücü, otomobillerin içinde mahsur kaldı. Otomobillerin içine su girmesi nedeniyle araçların üzerine çıkan sürücüler, itfaiyeden yardım gelmesini bekledi. Bazı araçlar ise çekici yardımı ile su birikintisinden dışarı çıkarıldı. Otomobilin içi su dolunca dışarı çıktığını belirten Kutluhan Ünver, \"Başka araçlar geçiyordu. Bende geçerim sandım ama araba stop etti. Arabanın içi ıslanınca paçalarımı sıyırıp dışarı çıktım. Buranın altyapısı da yeni yapılmıştı. Mağdurum\" dedi.
Lüks otomobilinin su içinde kaldığını belirten Süleyman Karagül ise, \"Buraya geldiğimde rögar kapağı patladı. Korkunç bir şekilde su basmaya başladı. Sağdan yaklaşırken yanımdan bir araba geçti ve beni kenara savurdu. Sonrasında araba stop etti zaten. Ankara\'nın göbeğinde böyle bir şey olur mu? Şikayetçiyiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Suyun içinde mahsur kalan araçlar 

-Aracın üzerine çıkan sürücü

-Mağdur sürücüler ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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