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DHA ANKARA- Ankara’da refüjü aşarak karşı istikametten gelen TIR’ın altına girdi: 2 ölü (Özel-haber)

ANKARA’nın Balâ ilçesi Veremçeşmesi Mevkii’nde duble yolun 30 santimetrelik orta refüjü aşarak karşı istikametten gelen TIR’ın altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

28 Kasım 2017 19:12

ANKARA’nın Balâ ilçesi Veremçeşmesi Mevkii’nde duble yolun 30 santimetrelik orta refüjü aşarak karşı istikametten gelen TIR’ın altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza bugün öğle saatlerinde Ankara’dan Balâ istikametine giden ve Ali Ulu yönetimindeki 06 DS 81 plakalı otomobil ilk belirlemelere göre havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek duble yolun 30 santimetrelik çukur refüjünü aşarak karşı istikametten gelen Durali Özdemir’in kullandığı 06 JPT 54 plakalı TIR’ın altına girdi. Olayın şokunu yaşayan TIR şoförü Durali Özdemir, \"Duble yolun karşı istikametindeki otomobilin orta refüjü aşarak üzerime geldiğini gördüm ve çarpmamak için direksiyonu çevirmeme rağmen savrularak TIR’ın altına girdi. Benim kullandığım TIR’da dorsesinden ayrılarak orta refüje savrularak durabildi\" dedi.
Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilin içinde bulunan ve Gölbaşı Belediyesi Halkla İlişkiler biriminde çalışan Erdal Çağ (26) ve Ali Ulu’nun (31) cesetlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kesici aletler kullanarak uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.
Kazada ölenlerden Ali Ulu’nun henüz 7 aylık bebeği olduğu, Erdal Çağ’ın ise 6 ay önce evlendiği öğrenildi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kaza yerinden araçlardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin cesetleri çıkarmak için kesici aletler kullanması
-TIR şoförünün jandarma ekiplerine olayı anlatması
-Detaylar

Birol KARAKILIÇ/BALÂ, (Ankara) (DHA)-

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