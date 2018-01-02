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DHA ANKARA- Ankara'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

02 Ocak 2018 13:23

Ankara\'nın Mamak ilçesinde kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Olay, sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Demirlibahçe Mahallesi Ağaçlı Sokak\'ta meydana geldi. Araçla sokak üzerindeki bir kahvehaneye gelen kar maskeli 3 kişi, iddaya göre ateş açmaya başladı. Bu sırada içeride bulunan bir kişi de silahla ateş açarak araçtaki kişilere karşılık verdi. Çıkan çatışma sonucu kahvehanede bulunan Fırat K., Murat K. ve Ayşe K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, kahvehanede bulunanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu arada kahvehanenin bulunduğu binada oturan ve çatışma sırasında dışarı çıkan İshak T.\'de boynundan vurularak ağır yaralandı.
Yaralılardan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 
 

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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