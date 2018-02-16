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DHA ANKARA- Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak 

Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara'da yarın saat 08

16 Şubat 2018 00:28

Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara\'da yarın saat 08.00\'den itibaren Baruthane Kavşağı\'nı takiben Ulus Kavşağı istikametine doğru Cumhuriyet Bulvarı\'nın tek yönlü araç trafiğine kapatılacağı duyurdu. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Ankara Palas Devlet Konukevi’ndeki programı ile ilgili emniyet tedbirleri çerçevesinde yarın saat 08.00’den program sonuna kadar, Baruthane Kavşağı’ndan Cumhuriyet Bulvarı’nı takiben Ulus Kavşağı istikametine doğru Cumhuriyet Bulvarı\'nın tek yönlü araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. 

Haber:ANKARA,(DHA) 
 

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