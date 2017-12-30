DHA ANKARA-  Ankara'da açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahalesi (2) (Yeniden) 

ANKARA\'da OHAL ve KHK\'lara ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyelerine polis müdahalede bulundu.

Sakarya Caddesi\'nde Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve üyeler, OHAL ve KHK\'lara ilişkin basın açıklaması yapmak için Sakarya Caddesi\'nde toplandı. Kalabalığın açıklama yapmasına izin vermeyen polis gruba müdahale ederek, bölgeden uzaklaştırdı. Sendika binası önüne gelen Başkan Mehmet Balık basın açıklamasını burada yaptı. Mehmet Balık KHK\'ları eleştirerek şunları söyledi: \"Bu KHK’ların bir hukuk devletine uygun olması düşünülemez. Siyasal iktidarı, mevcut Anayasaya da, uluslararası hukuka da açıkça aykırı olan KHK’lar konusunda geri adım atmaya çağırıyoruz ve Meclis yetkilerini KHK’larla işletmesini ve devretmesini kabul etmiyoruz. Tüm yurttaşlarımızı ve demokrasiden yana olan herkese çağrımızdır; Siyasal iktidarı, bu yanlış uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz; emekçileri ve yurttaşlarımızı da bu KHK’lara karşı mücadele etmeye çağırıyoruz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gruptan görüntü

Polisin müdahalesi

Detay

Haber-Kamera; ANKARA,(DHA)-