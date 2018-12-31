ANKARA\'da bir otomobilin reklam panosuna çarpıp şarampole yuvarlanması, başka bir otomobilin de köprü ayağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Konya-Samsun yolu Mevlana Bulvarı\'da meydana geldi. Bulvar üzerinden Akköprü istikametine seyir halinde olan H.G. yönetimindeki 06 BFB 846 plakalı lüks otomobil, Etiler Orduevi yol ayrımında S.G. idaresinde seyir halinde olan 37 AJ 509 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden ve kaldırıma çıkan lüks otomobil, yol kenarındaki ilan panolarını devirerek şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan S.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan H.G. ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Gözaltına alınan H.G. polis ekiplerince karakola götürüldü.

Öte yandan bazı vatandaşların şarampole yuvarlanan otomobilde bir tabanca gördüklerini bildirmeleri üzerine polis ekipleri araç içinde ve çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda silah bulunamadı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI: 3 YARALI

Diğer kaza ise Anadolu Bulvarı Hurdacılar mevkii yakınlarında meydana geldi. Anadolu Bulvarı\'ndan Kuzey Ankara Çevre Yolu yönüne seyir halinde olan 06 BY 0114 plakalı otomobil, Hurdacılar mevkii yakınlarında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma, Yenimahalle ve Onkoloji hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İki kaza yerinden de görüntü

Şarampole uçan otomobilden görüntü

Köprü ayağına çarpan otomobilden görüntü

Polislerin arabada silah arama anları

Polislerin çalışmaları

Genel-detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Özgür ALTIN / ANKARA,(DHA)