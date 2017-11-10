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DHA ANKARA-  Ankara Barosu'ndan Selçuk Kozağaçlı açıklaması

ANKARA Barosu, baro üyelerinden Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın gözaltına alınmasına, Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasıyla tepki gsterdi

10 Kasım 2017 13:35

ANKARA Barosu, baro üyelerinden Avukat Selçuk Kozağaçlı\'nın gözaltına alınmasına, Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasıyla tepki gsterdi. 
Ankara Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat adına açıklama yapan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, iki gün önce gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Selçuk Kozağaçlı\'nın, gözaltına alınma gerekçesinin açıklanmadığını ve bu saat itibariyle ne ile suçlandığının bilinmediğini belirterek, \"Daha önce tutuklanan 16 meslektaşlarımız gibi Selçuk Kozağaçlı da, OHAL sürecinde ihraç edildikleri görevlerine geri dönebilmek için başlattıkları açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça\'nın avukatı olduğu için gözaltına alınmış ise, daha önce de defalarca söylediğimiz ve tekrar söylemek zorunda kaldığımız cümleleri hatırlatırız. Avukat, üstlendiği görev ile bağdaştırılamaz. Savundukları kişiler nedeniyle yargılanamaz, tutuklanamaz. Demokratik hukuk devletinde hiçbir avukat yaptığı iş dolayısıyla böyle bir muamele ile karşılaşmamalıdır\" dedi. 
Açıklamasında, meslektaşlarının uğradığı hukuksuzluğun peşini bırakmayacaklarını söyleyen Canduran, açıklamaya Antalya, Adana, Balıkesir, Bursa, Gaziantep ve Kırklareli Baro başkanlarının da katılarak destek verdiğini söyledi. 

Görüntü Dökümü
-Açıklamadan görüntüler 

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 
 

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