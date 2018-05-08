T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Alman Bakan Roth'tan Meral Akşener'e ziyaret

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti

08 Mayıs 2018 19:55

Almanya\'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Michael Roth, Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemine değinerek, seçimlerin demokratik ortamda olmasını dilediğini söyledi. Alman Bakan Roth, \"Gelişmiş ülkeler için demokrasi vazgeçilmez bir unsurdur. Umarım, Türkiye\'deki seçimler de demokratik bir ortamda gerçekleşir. Türkiye\'nin demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğü ancak böyle bir ortamda gerçekleşir\" dedi.
Meral Akşener\'e başarı dileğinde bulunarak, 24 Haziran\'da yapılacak seçimleri yakından takip edeceklerini de belirten Michael Roth, \"Güneydoğu\'da AKP ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin size karşı desteği olacağını da ön görüyoruz\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE, AVRUPA\'DIR\'
Adaylık sürecinden ve iktidar olmaları halinde izleyecekleri dış politikadan bahsederek, Alman heyete ziyaretleri için teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise \"Türkiye, Avrupa\'dır. Bu bakış açısını kazanmak, Avrupa\'nın yararınadır. Devletler, dünya meselelerini çözmek için pozitif bir bakış açısı kazanmalıdır\" dedi.

\'GÜNEYDOĞU\'DAKİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN UMUT OLDUK\'
Baskılara rağmen korkmadan, cesurca ilerlemelerini halktan aldıkları güce borçlu olduklarını belirten Akşener, \"Haklarımızın gasbedildiği bir dönemden geçtiğimiz için İYİ Parti\'deki her kişi hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi içselleştirdi. Güneydoğu\'daki vatandaşlarımız için de İYİ Parti umut oldu. Halk, Kürt sorununu bizim çözeceğimize samimiyetle inanıyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki 24 Haziran\'dan sonra kardeşçe yaşayacağız\" diye konuştu. 

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) -
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Almanya AvrupaSorumlu Bakanı Michael RothCumhurbaşkanıParti Genel Başkanı Meral AkşenerZiyarette AvrupaSorumlu Bakan Michael Roth TürkiyeAlmanyaAlman Bakan RothUmarım TürkiyeTürkiyeMeral AkşenerHaziranMichael RothAKP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24