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DHA ANKARA-  AGD ve Saadet Partisi'nden ABD Büyükelçiliği önünde 'Kudüs' eylemi

ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) ve Saadet Partisi üyeleri akşam saatlerinde Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti

08 Aralık 2017 11:09

ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) ve Saadet Partisi üyeleri akşam saatlerinde Ankara\'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti. Grubun eylemi sırasında büyükelçilik çatısında görev alan tam teçhizatlı ABD askerleri dikkat çekti.
AGD ve Saadet Partisi üyelerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararını protesto etmek amacıyla akşam saatlerinde Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan grup, tekbirler getirerek \'Kudüs İslamındır\' yazılı pankart açtı. Ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları taşıyan grup adına basın açıklaması yapan AGD Genel Başkan Yardımcı Ömer Faruk Yazıcı, \"ABD ve İsrail\'in kanlı ortaklığı ve işgal planları devam etmektedir. Kudüs\'le ilgili alınmış olan bu hukuksuz tasarruf, ABD ve İsrail\'i hiç ummadık bir durumun içerisine sürüklemektedir. Bizlerin hemen şimdi İslam birliğini ilan etmemiz lazım\" dedi. Grup açıklamanın ardından beyaz ve yeşil meşaleler yakarak olaysız bir şekilde dağıldı.
BÜYÜKELÇİLİK ÇATISINDA ABD ASKERLERİ
Bu arada ABD Büyükelçiliği\'nin önü eylemler nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken büyükelçilik çatısında görev alan silahlı ve tam teçhizatlı ABD askerleri de dikkat çekti. Grup basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atarak çatıdaki askerlere de tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) 

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