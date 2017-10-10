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DHA ANKARA- ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde vize kuyruğu 

ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya almasının ardından, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde vize almaya gelen vatandaşlar görüşme yapmak için uzun süre bekledi

10 Ekim 2017 15:27

ABD ve Türkiye\'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya almasının ardından, ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği önünde vize almaya gelen vatandaşlar görüşme yapmak için uzun süre bekledi.
ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği ve konsolosluklarında dün Kristof Kolomb Günü (Columbus Day) dolayısıyla kapalı olmasının ardından bugün daha önce vize görüşmesi için randevusu olan kişiler sabahın erken saatlerinde elçilik önüne geldi.
Türk vatandaşlarının yanı sıra başka ülke vatandaşları da vize görüşmesi için elçilik binasına sırayla alınarak görüşmelerini yaparken, kameralara röportaj vermekten kaçındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Amerikan Büyük Elçiliği\'nin bina detayları
Vize başvuruları ve sorunları için bekleyen insanların görüntüleri
Kapı içerisinde sırada bekleyen insanlar
İçeri alınmayacak yazılı tabela görüntüsü

Haber-Kamera: Can Mert ŞİMŞEK/ ANKARA, (DHA)- 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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