DHA ANKARA- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 'Kolomb Günü' dolayısıyla kapalı

Nursima KESKİN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ABD ve Türkiye\'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya alırken, ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'nin bugün \'Kristof Kolomb Günü\' (Columbus Day) nedeniyle gün boyu kapalı olacağı belirtildi.



ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan, \"ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği ile Konsoloslukları, 9 Ekim 2017 tarihinde Kristof Kolomb Günü dolayısıyla kapalı olacaktır\" duyurusu üzerine büyükelçilik önüne kimse gelmedi.



Amerika’da Ekim ayının ikinci Pazartesi günü, 1492 yılında Amerika’yı keşfeden Kristof Kolomb’u anmak amacıyla \'Columbus Günü\' olarak kutlanıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-ABD Büyükelçiliği önünden detay

-Muhabir Nursima KESKİN\'in anonsu

Haber:Nursima KESKİN/ Kamera:Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)