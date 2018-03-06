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DHA ANKARA- ABD Büyükelçiliği karşısındaki dev afişte terörle mücadele mesajı

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) binasına asılan ay yıldızlı dev afişteki, 'Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez' mesajı dikkat çekti

06 Mart 2018 15:59

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği\'nin karşısında bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) binasına asılan ay yıldızlı dev afişteki, \'Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez\' mesajı dikkat çekti.

Atatürk Bulvarı üzerindeki ABD Ankara Büyükelçiliği\'nin karşısında yer alan ASO, geçen günlerde binanın dışına ay yıldızlı dev afiş astı. Afişte, \"Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez. Bu millet darbeye teröre geçit vermez, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiğimizin yanındayız\" ifadeleri yer aldı.
 

Görüntü Dökümü:

-ABD Büyükelçiliği\'nden görüntü

-ASO binasındaki Türk bayrağından görüntü

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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