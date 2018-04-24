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DHA ANKARA- AB Bakanı Çelik: AKPM Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış

AB Bakanı Ömer Çelik, AKPM Denetim Komisyonu'nun Türkiye'de gerçekleştirilecek seçimlerin "AB kriterlerine uygun olmayacağı" yönündeki açıklamalarını eleştirerek, "Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış

24 Nisan 2018 20:40

AB Bakanı Ömer Çelik, AKPM Denetim Komisyonu\'nun Türkiye\'de gerçekleştirilecek seçimlerin \"AB kriterlerine uygun olmayacağı\" yönündeki açıklamalarını eleştirerek, \"Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış. Türkiye\'nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Haddini aşmak budur. Türkiye\'nin ne zaman seçim yapacağına nasıl karar vereceği bellidir\" dedi. 

AB Bakanı Ömer Çelik, AKPM Denetim Komisyonu’nun Türkiye\'de gerçekleştirilecek seçimlerin \"AB kriterlerine uygun olmayacağı\" yönündeki açıklamalarına twitter üzerinden tepki gösterdi. Çelik,  twitter\'dan şu ifadeleri kullandı: \"AKPM Denetim Komisyonu, Türkiye’de mevcut koşullarda \'gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği\' ve seçimlerin \'meşruluğunun sorgulanacağı\' mesajı vermiş. Ve seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunmuş. \'Haddini aşmak\' nedir diye sorulsa, rahatlıkla karşısına bu karar yazılabilir. Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış. Türkiye’nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Halkımızın sandıkta ortaya koyacağı irade, ne öncesinde siyasi saiklerle, ne de sonrasında peşin hükümle sorgulanabilir. Denetim Komisyonu işine baksın. Siyasi kara propagandaların esiri olmasın. Saygınlığını korusun. Halk iradesine ipotek koyma çabalarıyla saygınlık aynı yerde olmaz. \'Seçim yaparsanız, meşruluğunu sorgularız\' o yüzden \'seçimleri erteleyin\' demek, seçim sonuçlarını tayin etmeye çalışmaktır. Haddini aşmak budur. Türkiye’nin ne zaman seçim yapacağına nasıl karar vereceği bellidir. Halkımızın iradesi ve bu iradeyi temsil eden kurumlar dışında kimsenin buna karışma hakkı yoktur. \'Seçimi erteleyin\' demek, haddini aşmaktır.\" 


ANKARA (DHA) 

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