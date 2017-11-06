DHA ANKARA- 5 gündür 120 metrelik kayalıklarda mahsur kalan köpek itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı (Özel haber)



Ankara’nın Beypazarı İlçesi İnözü Vadisi’nin 120 metre yüksekliğindeki Zindancık Mevkii’ndeki kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan bir köpek Beypazarı Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Mehmet Akpınar isimli bir vatandaşın Zindancık Mevkii kayalıklarının 120 metrelik zirve bölgesinden 5 gündür bir köpek sesi geldiğini ihbar etmesi üzerine Beypazarı Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ilçeye geldi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan köpeğin kurtarılması için operasyona Vadiçay Yatağı Mevkii’nden iplerle tırmanışa geçerek başladı. Köpeğin kurtarılması için öncelikle 120 metre yükseklikteki kayalıkların zirvesine malzemeler intikal ettirildi. Ekipler dik kayalıklara havanın soğuk olması ve rüzgarında etkisiyle 2 saatlik zorlu bir tırmanışla ulaşabildi. Kayalığın zirvesinin 6 metre aşağısında 40 santimetrelik bir yarıkta 5 gündür mahsur kalan köpeğe ulaşan ekipler, su ve yiyecek vererek aşağıya indirdiler.



ZORLU KURTARIŞI ANLATTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekip başı Koray Korkut Tahirkoyun, köpeği kurtarma operasyonunu şöyle anlattı: \"Bir vatandaşın ihbarından sonra Beypazarı’nda görevli itfaiye ekibi arkadaşlarımız bizi arayarak yardım istediler. 120 metre yüksekliğinde kayalıklarda köpeğin mahsur kaldığı belirtildi. Ona göre malzemelerimizle Ankara’dan Beypazarı’na geldik. Vadi kayalıkları hem dik, hem de yumuşak kayalıklar mevcut. Vadinin yüksekliği 120 metre uzunluğunda. Köpek vadinin zirvesinde 6 metre aşağısında mahsur kalmış. Domuz mu kovaladı, tepede gezerken düştü mü, bilen yok. 5 gündür oradaymış. Köpeğe ulaştığımızda zaten dermanı tükenmişti. Zirveden köpeğin bulunduğu kovuğa indik. Yukarıdan kayalar yuvarlandı ama köpeği bulunduğu yerden alarak zirveye gönderdik. Zirveden de zirvenin aşağısındaki tesise kadar köpeği yanımızda getirdik. Köpek hem aç hem susamış. Verdiğimiz yiyeceği de suyu da hemen tüketti. Zirvenin tepesinde başka bir köpek daha vardı, biz zirveye çıkınca bizden uzaklaştı. Galiba düşen köpeğin arkadaşıydı. Köpeğin herhangi bir yerinde yara ve bere yoktu. Durumu iyi olduğu için tesisi içinde salıverdik. Köpek çoban köpeği olmalı. Biz salıverdikten sonra kendisi tesisten uzaklaştı. Mahsur kalmış bir hayvanı kurtardığımız için tüm ekip arkadaşlarımla mutluyuz. Yangın kaza gibi olayların dışında bazen nadir de olsa bu tür hayvan kurtarma operasyonlarına gidiyoruz.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kayalığın uzaktan görüntüsü

Tırmanıştan görüntü

Kurtarma çalışmalarından görüntü

Kurtarılan köpeğin tesiste karnının doyurulması su verilmesi ve toplu görüntü

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Kemal ÇELEN/BEYPAZARI, (Ankara) (DHA)