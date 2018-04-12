DHA ANKARA-   Yunanistan'da savaş uçağının düştüğü bölgede Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak bulunmuyor

Yunan savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen görüntüler

Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Mirage-2000 savaş uçağının \'it dalaşı sonucu düştüğü\' iddialarının gerçek olmadığı ve bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın bulunmadığı belirtildi.

İskiri (Skyros) Adası\'nın 4 mil yakınlarında Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Mirage-2000 savaş uçağı düştü. Yunan savaş uçağının \'it dalaşı sonucu düştüğü\' iddiaları ile ilgili olarak askeri kaynaklar tarafından böyle bir iddianın gerçeği yansıtmadığı ve bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan Yunanistan\'a ait Mirage-2000 savaş uçağının düşme anı olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın denize hızla düşmesi yer alıyor

Görüntü Dökümü

--------------------

-Yunanistan\'a ait savaş uçağının düşme anı sırdasında çekildiği iddia edilen görüntüler

Haber: ANKARA (DHA)

