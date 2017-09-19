DHA ANKARA - Yüksekova, Nusaybin ve Eruh'ta çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde; 1 Doçka makineli tüfek, 45 Doçka makineli tüfek fişeği, 6 tüp, 250 metre kablo, 15 elektrikli fünye, 1 bilgisayar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

TSK\'dan 18 Eylül günü meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde devam eden operasyonda, 3 av tüfeği, 1 çift mekap ayakkabı, 1 sırt çantası, çok sayıda muhtelif malzeme ve gıda maddesi ele geçirildi.

Siirt\'in Eruh İlçesi\'nde devam eden operasyonda ise 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Biksi makineli tüfek, 1 RPG-7 roketatar, 2 tabanca, 35 el bombası, 7 RPG-7 roketatar mühimmatı, 25 uçaksavar fişeği, 6 telsiz, 2 gece görüş dürbünü, 1 silah dürbünü, 1 termal kamera, 1 güneş paneli, 1 mesafe ölçer, 3 muhtelif kamera, 100 metre kablo, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Haber: ANKARA, (DHA)



