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DHA ANKARA - YSK Başkanı Güven: Seçim takvimi hazırlıkları başladı 

YÜKSEK Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "TBMM’den yasa çıktığı takdirde Anayasa gereğince Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte iki seçimi birlikte yapacağız

18 Nisan 2018 22:37

YÜKSEK Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, \"TBMM’den yasa çıktığı takdirde Anayasa gereğince Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte iki seçimi birlikte yapacağız. Seçim takvimi hazırlıkları başladı, 1-2 gün içinde tamamlayıp süreci işleteceğiz\" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, erken seçim kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. TBMM’den milletvekili seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili yasanın çıkmasını beklediklerini belirterek, \"Yasa çıktığı takdirde Anayasa gereğince Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte iki seçimi birlikte yapacağız. YSK olarak bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur, yapılanmamızı tamamlarız, şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamamdır. Bundan sonraki aşamada genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması ve yurtdışındaki yapılanma işlemlerimiz olacak. Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. 1-2 gün içinde tamamlayıp, süreci işleteceğiz. Sürecin işletilmesi açısından YSK\'da süre sıkıntısı yoktur\" dedi.

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güven, \"Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu, Siyasi Partiler Kanunu\'nda yer alıyor. İnternet sitemizde de yazılı. Kanunda yer alan şartları hangi partilerin yerine getirdiğini incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan dosya istenilecek partilerin kayıtlarıyla ilgili. İnceleme sonucu, seçime katılıp katılamayacağı belirlenecek\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
Başkan Güven\'in açıklaması

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

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