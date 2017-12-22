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DHA ANKARA - Yıldırım: Bu karar Kudüs için yeni bir fırsat doğurmuştur

Başbakan Binali Yıldırım,"BM Genel Kurulu'nun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir

22 Aralık 2017 01:02

Başbakan Binali Yıldırım,\"BM Genel Kurulu\'nun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir. Bu karar Kudüs için, barış çabaları için bölgedeki yeni bir fırsat doğurmuştur\"dedi. 
 
Başbakan Binali Yıldırım BM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının kabul edilmesi sonrası açıklama yaptı. Kararın memnuniyet verici olduğunu dile getiren Yıldırım\'ın açıklaması şöyle:\"BM Genel Kurulu’nun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir. Bu karar Kudüs için, barış çabaları için bölgedeki yeni bir fırsat doğurmuştur. Gözdağı ve tehditler ile ülkelerin iradelerini etki altına alma gayretleri BM Genel Kurulu’ndan çıkan bu kararla başarısızlığa uğramıştır. Güçlünün değil haklının güçlü olduğunu BM bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Oylama, ABD Yönetimi’nin Kudüs\'ü İsrail\'i başkenti ilan etme kararının uluslararası hukuku ve ilgili BM Kararlarını çiğnediğini, insanlık vicdanın ezici çoğunluğuna ters bir karar olduğunu inkâr edilemeyecek şekilde teyit etmiştir. Bu karar gösteriyor ki, üç semavi din için de kutsal olan Kudüs’le ilgili alınan tek yanlı kararlar asla kabul görmeyecektir. Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmadan, bölgesel ve küresel ölçekte kalıcı barış ve istikrardan söz edilemez.  Türkiye her zaman Filistinli kardeşlerinin, ezilenin, adaletin, insanlığın ve Kudüs’ün yanında olacaktır.\"

Haber:ANKARA,(DHA) 

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