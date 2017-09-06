DHA ANKARA - Yargıtay'ın Onur Günü resepsiyonu TBMM'de yapıldı (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM\'DAN YARGITAY\'IN ONUR GÜNÜ RESEPSİYONUNDA AÇIKLAMALAR

Başbakan Binali Yıldırım, Adli Yıl Açılış Töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle TBMM\'de düzenlenen kokteyle katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli\'nin Irak\'ın kuzeyinde yapılacak referandumla ilgili açıklamalarına yönelik değerlendirmesinde, \"Aramızda bir görüş farklılığı yok. Türkiye\'nin, Kuzey ırakta bölgesel yönetimin yapmaya çalıştığı referandum kararının vahim bir hata olacağını hep söyledik. Aynı şekilde de görüşümüz devam ediyor. Bu referandum yapılmamalı\" dedi.

Adli Yıl Açılış Töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle TBMM\'de kokteyl düzenlendi. Kokteyle, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve çok sayıda yargı üyesi katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

BAHÇELİ\'NİN IRAK\'TAKİ REFERANDUM İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ

Başbakan Yıldırım, Bahçeli\'nin Irak\'taki referandum değerlendirmeleriyle ilgili olarak, \"Sayın Bahçeli ile biz görüşüyoruz. Aramızda bir görüş farklılığı yok. Türkiye\'nin, Kuzey ırakta bölgesel yönetimin yapmaya çalıştığı referandum kararının vahim bir hata olacağını hep söyledik. Aynı şekilde de görüşümüz devam ediyor. Bu referandum yapılmamalı. Yapılınca bölgede sorunlar zaten hat safhada. Yeni sorunlar ilave etmenin ne bölgeye ne de bölge ülkelerine getireceği bir katkı yok\" dedi.

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Başbakan Yıldırım, Almanya ve Türkiye arasındaki sert açıklamaların iki toplumun dostluğuna ve güvenine gölge düşüreceğini belirterek, \"Almanya\'da seçim yaklaştı. Secim üzeri fazla yorum yapmaya gerek yok. Çünkü akıldan ziyade duygu ön planda şu anda. Söylenen her şey Almanya ile Türkiye ilişkilerine olumlu katkı yapmadığı gibi iki toplumun dostluğuna ve güvenine gölge düşürür\" ifadelerini kullandı.

TEKTİP KIYAFET

Yıldırım, FETÖ sanıklarına tek tip kıyafet giydirilmesiyle ilgili olarak, \"Bir karar alınırsa çıkma yönünde o geçerli olur. Alınmazsa o süre devam eder. Onlar tabi tek tek ele alınıp değerlendirilecek. Hukuken Türkiye\'ye ye getirisi götürüsü ne bakılacak. Neticede bu vatandaşlıktan çıkarmakla işledikleri suçun, üzerlerine atılı suçtan dolayı lehlelerinde bir durum çıkıyorsa tabi ona izin vermememiz lazım. Aksi halde o yönde bir karar alınabilir. O yüzden hepsinin dosyası teker teker hukuki açıdan detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir.\" şeklinde konuştu.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE\'NİN GÖRÜŞME TALEBİ

ABD Başkan Yardımcısı Pence\'nin görüşme talebiyle ilgili olarak da konuşan Yıldırım, \"Arkadaşlar teknik düzeyde karşılıklı çalışıyorlar. İkimizin programı ne zaman denk düşerse planlamış olacağız\" dedi.

KORE-ABD GERİLİMİ

Kuzey Kore\'nin hidrojen bombası kullanması ve sonrasında yaşanan yüksek gerilimle ilgili de konuşan Yıldırım, \"Dünya ne kadar endişeli ise Türkiye\'de de o oranda endişeli. Hiçbir şekilde dünya geleceği bir takım çılgın davranışlara bırakılmamalı. Onun için Birleşmiş Milletler basta olmak üzere uluslararası toplum üzerine düşen tüm sorumluluğu üzerine alarak hem Kuzey Kore hem Arakan hem başka bölgelerde yaşanan insanlık suçlarına karşı daha duyarlı daha keskin bir duruş sergilemesi icap eder.

Haber: ANKARA,(DHA)