DHA ANKARA - Vize konusunda temaslar sürdürülecek

Ankara\'da bugün bir araya gelen Türkiye ile ABD heyetleri tarafından vize konusunda bir an önce normale dönülmesi ve temasların sürdürülmesi konusu ele alındı.

Dışişleri Kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD heyetiyle bugün gerçekleştirilen görüşmede, vize konusunda bir an önce normale dönülmesi yönünde temasların sürdürüleceği, adli ve güvenlik konularında ise bir Ortak Çalışma Komitesi kurulması konusununun yapıcı şekilde ele alındığı kaydedildi. Görüşme sonrası Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiler şu şekilde \"ABD heyetiyle bugün Dışişleri Bakanlıkları Müsteşar Yardımcıları başkanlığında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımızdan temsilcilerin de katılımıyla görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler çerçevesinde vize konusunda bir an önce normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verilmiştir. Adli ve güvenlik konularında bir Ortak Çalışma Komitesi kurulması konusu da bu çerçevede yapıcı şekilde ele alınmıştır.\"

Haber: ANKAARA,(DHA)