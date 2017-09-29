DHA ANKARA - Türkiye'de kendi enerjisi üreten tek lise

KENDİ enerjisini üreten ve yenilenebilir enerji eğitimi veren Türkiye\'nin ilk lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle açıldı. Yeşil Okul Projesi ve Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2011\'de başlatılan proje kapsamında, kamu sektörü için örnek oluşturacak MEB\'e ait bir okul yerleşkesi tasarımıyla inşa edildi.

Ankara\'da bulunan ve kendi enerjisini üreterek, yenilenebilir enerji eğitimi veren Türkiye\'nin ilk lisesi, kapılarını Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açtı. Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen okulun kapalı alanı 21 bin 940 metrekare, arsa alanı 17 bin 030 metrekare olurken, okul; 26 derslik, 10 atölye, 6 laboratuvar, 1 kütüphane, 120 koltuklu bir konferans salonu, 52 yatak odalı ve 160 yatak kapasiteli pansiyondan oluştu.



YÜZDE 70 ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Ankara\'nın Eryaman İlçesi\'nde eğitim vermeye başlayan lisede, elektrik ve ısınma için kullanılan enerji, güneş ve rüzgardan sağlanıyor. Yine enerji verimliliği yüksek mekanik ve havalandırma stratejileri uygulanarak, enerji tasarrufu oluşturuluyor. Çatısında güneş sistemleri bulunan okulda, sıcak su solar termal sistemlerle sağlanırken, lisede normal bir okul binasına göre, yüzde 70 enerji tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca gelişmiş arıtma kapasitesine sahip sulama sistemleriyle de atık su ve yağmur suyunun geri dönüşümünden yüzde 70 oranında verimlilik sağlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak solar elektrik sistemi ve rüzgar türbininin bulunduğu yıllık toplam enerji ihtiyacının yüzde 80\'ini bu kaynaklardan karşılayacak okul, enerjinin daha verimli kullanılması ve enerji tüketiminden kaynaklanan sera gazı salınımlarının azaltılması amacıyla tasarlandı.



OKUL MÜDÜRÜ AKTEPE: PİYASADA ARANAN ELEMAN OLACAKLAR

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açılışı gerçekleştirilen Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin müdürü Ebubekir Aktepe, okulun özellikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. \'Bu okulda çalışmaktan onur duyuyorum\' diyen Aktepe, şöyle devam etti:

\"Okulumuzun en önemli özelliği eğitim alanının kendi içerisinde olması. Yani öğrencilerimiz atölyelerinde bu alanının tamamının eğitim içerisinde olması. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında eğitim aldıkları için bu alanın tüm özellikleri okulumuzda sergilenmektedir. Güneş, rüzgar enerjisi ve buna benzer yenilenebilir enerji alanları okulumuzda mevcut. Bunları sahada uygulayarak öğrenecekler. Okulumuzda 69 öğrencimiz var. Buradaki öğrencilerimiz bu eğitimi aldıktan sonra mezun oldukları zaman piyasada aranan elaman olacaklar ve iş garantisi ile çalışıyor. Aynı zamanda enerji belgesi alarak mezun olacaklar\"



\"OKULDA \'YEŞİL ÇATI\' UYGULAMASI VAR\"

Okulun, yenilenebilir enerji eğitimi veren Türkiye\'nin ilk lisesi olduğuna dikkat çeken Aktepe, \"Okulumuzda yeşil çatı uygulaması var. Burada (okulun çatı kısmı) \'güneş bacası\' cihazımız var. Tabi \'güneş bacaları\' güneşi takip ederek, güneşin olduğu saatlerde sınıflarımızı, atölyelerimizi ve spor salonunu doğal aydınlatma sağlayarak enerji tüketimimizi minimize ediyoruz. Ayrıca güneş panellerimiz sayesinde ürettiğimiz elektriği kendi okul sistemimizde kullanıyoruz. Okulumuz yüzde 80 anlamında kendi enerjisini sağlamakta. Yine rüzgar gülümüz var. Rüzgar gülümüz hem eğitim amaçlı hem de 20 kw enerji üretimi sağlamaktadır\" diye konuştu.



ÖĞRENCİLER OKULDAN MEMNUN

Lisenin 9\'uncu sınıf öğrencilerinden Aslı Seymer, güzel bir okul olduğu için bu liseyi tercih ettiğini belirterek, \"Burada güzel başarılar kazanacağımı düşündüğüm için tercih ettim. Bu okulu diğer okullardan ayıran özelliği rüzgar ve güneş enerjisi bulunması. Bu güzel bir özellik\" dedi. Öğrenci Sude Yıldırım ise, \"Bu okula 400 puan ile geldim. Bu okulu seçmemin sebeplerinden biri, benim hayallerimi gerçekleştiriyordu. Benim böyle teknik konulara çok merakım vardı. Çok sevdiğim için geldim. Ayrıca burada öğrenciye çok değer veriliyor\" dedi. Diğer öğrenciler de okullarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Görüntü Dökümü:

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-Okulun dış görüntüsü

-Okulun iç görüntüsü

-Okulun çatı kısmından görüntü

-Güneş ve rüzgar enerjisinden görüntü

-Okul müdürünün açıklaması

-Öğrencilerle röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA)