DHA ANKARA - Türk özel jeti İran'da düştü (ek)

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI\'NDAN DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bugün İran\'da düşen özel Türk jeti ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye\'den de arama kurtarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İran\'a gideceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Birleşik Arap Emirlikleri\'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı\'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gitmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik ariza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan’ın 80 mil Güneybatısına düştüğü belirlenmiştir.

İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre; arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı öğrenilmiştir.

Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir.\"



Haber: ANKARA,(DHA)