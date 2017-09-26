DHA ANKARA - TSK:Üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri ile icra edilecektir

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül tarihinde Silopi/Habur bölgesinde başlayan tatbikatın yarın üçüncü safhasına başlanacağı açıklandı. Tatbikatın söz konusu safhasına, Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılacağı bildirildi.

TSK yarın başlayacak tatbikata ilişkin şu ifadeleri kullandı:\" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Tatbikattan fotoğraflar

Haber: ANKARA,(DHA)

