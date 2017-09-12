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DHA ANKARA - TSK'nın 'uçan kaleleri' operasyonlarda ihtiyaç duyulan yükü taşıyacak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'uçan kaleleri' olarak nitelendirilen CH-47F yük helikopterleri, terörle mücadelede ve sınır dışı operasyonlarda ihtiyaç duyulan yükü taşıyacak

12 Eylül 2017 17:44

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) \'uçan kaleleri\' olarak nitelendirilen CH-47F yük helikopterleri, terörle mücadelede ve sınır dışı operasyonlarda ihtiyaç duyulan yükü taşıyacak.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nın ihtiyaç duyduğu manevra ve nakliye desteğini sağlamak amacıyla 6 adet CH-47F yük helikopteri, 2016 yılında alınarak, Kara Havacılık Komutanlığı envanterine girdi. Edinilen bilgiye göre, 2 adet 4 bin 800 beygir gücünde motoru bulunan helikopterin, azami sureti saatte 315 kilometre. Kendi yakıt depolarıyla 2 saat 15 dakika havada kalabilen CH-47F yük helikopteri, bu şekilde 556 kilometre olan uçuş menzili içine yüklenebilen dahili yakıt depolarıyla bin 100 kilometreye çıkıyor. Gelişmiş dijital kokpit ve uçuş kontrol sistemiyle helikopter camiasında kendini kanıtlamış olan CH-47F yük helikopteri, uçuşun her anında dinamik bilgiler sağlayarak, uçuş planlamasının hassasiyetini arttırıyor. 
 
TAM TEÇHİZATLI 33 ASKER
Ankara\'daki eğitim alanında CH-47F yük helikopterleri hakkında bilgiler veren Kurmay Pilot Yüzbaşı Levent Polat, helikopterin tam teçhizatlı 33 asker ve sedyeyle 24 yaralıyı taşıdığını söyledi. Polat, \"Üç adet harici yük kancası ile irtifa ve sıcaklığına bağlı olarak 7.7 ton yükü gövde altında harici olarak nakledebilmektedir. Helikopterlerimiz her türlü coğrafi bölgede personel, malzeme nakli, orta genel maksat helikopterleri ile taşınamayan her türlü ağır malzeme, silah ve mühimmatların taşınması, hava hücum harekatı, kaza kırım yapmış hava araçlarının kurtarılması, hava indirme harekatı, arama kurtarma ve sıhhi tahliye, harici yük harekatı, top gibi silah ve zırhlı araçların nakli, mobil hareket merkezi ve yüklenebilen ek yakıt tankları ile ileri bölgede aynı anda iki, toplam 6 helikoptere yakıt ihmali yaparak ileri mühimmat yakıt ikbal noktası tesis edilmesi görevlerini icra edebilmektedir. Ayrıca helikopterimiz yüksek kapasitesi ile doğal afet durumlarında pek çok insanımızı kurtarabilecek yeteneği sahiptir\" diye konuştu. 
Özellikle terörle mücadelede ve sınır dışı operasyonlarda ihtiyaç duyulan yükü taşıyacak olan CH-47F yük helikopterlerinden önümüzdeki yıl, 5 adet daha alınacağı öğrenildi.
 
Görüntü Dökümü:
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-Helikopterlerin uçuşu
-Yüzbaşı Levent Polat\'ın açıklaması
-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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