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DHA ANKARA - TSK:Disiplin cezası verilmiştir

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) Erzincan Orduevinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H

05 Aralık 2017 01:40

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) Erzincan Orduevinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H.\'ye ilişkin açıklama yaptı. 

TSK\'dan yapılan açıklamada Taner H.\'ye disiplin cezası verildiği kaydedildi. Açıklama şöyle:\" 03 Aralık tarihinde Erzincan Orduevi’nde meydana gelen ve sosyal medyada yer alan olayla ilgili olarak yapılan inceleme sonuçlandırılmıştır. Buna göre 3’üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından olaya neden olan personele, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verilmiştir. Diğer taraftan Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili olarak soruşturmaya devam edilmektedir.\"

Haber:ANKARA,(DHA) 
 

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