DHA ANKARA - TSK’dan DYNAMİC MONARCH – 17 tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre DYNAMİC MONARCH – 17 Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, 08 – 22 Eylül 2017 tarihleri arasında Aksaz-Marmaris bölgesinde gerçekleştirildi.

Satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıların aranması ve personelinin kurtarılması maksadı ile gerçekleştirilen tatbikat, Japonya, İngiltere, Endonezya, Bangladeş, Güney Kore, İspanya ve İsveç’ten katılan 21 gözlemci ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

21 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü’ne, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, NATO Deniz Komutanı Koramiral Clive Johnstone ve NATO üyesi ülkelerden gelen temsilcilerin katıldığı belirtildi.

Haber: ANKARA, (DHA)