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DHA ANKARA - TSK'dan dünyaya 'siviller dokunulmazdır' mesajı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), bazı yabancı medya organlarında Türkiye'ye yönelik yapılan Afrin'de sivillerin öldüğü iddialarına fotoğraflarla cevap verdi

19 Mart 2018 23:51

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), bazı yabancı medya organlarında Türkiye\'ye yönelik yapılan Afrin\'de sivillerin öldüğü iddialarına fotoğraflarla cevap verdi. TSK\'nın Twitter\'dan fotoğraflarıla yaptığı paylaşımda \"Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır!\" ifadelerine yer verildi.
Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin\'in teröristlerden temizlenmesi için düzenlenen operasyonla ilgili bazı yayın organlarında sivillerin öldüğüne ilişkin iddialara fotoğraflarla sosyal medyadan cevap verdi. TSK\'nın Twitter\'dan yaptığı paylaşımlarda diğer silahlı güçlerin operasyon yaptığı ve enkaz haline dönüşen Halep, Musul, Rakka ve Doğu Guta\'nın fotoğrafları, TSK ile ÖSO\'nın kuşattığı Afrin’in fotoğrafları ile mukayese edildi. Fotoğraflarda Afrin’in doğal yapısında herhangi bir yıkım görülmezken, diğer bölgelerin ise enkaz halinde oldukları açık bir şekilde gözler önüne serildi.
Genelkurmay Başkanlığı, \"Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır!\" ifadelerine yer verdi.
FOTOĞRAFLI
Haber: ANKARA,(DHA)

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