DHA ANKARA - TSK: BİR KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞ, BİR KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ YARALANMIŞTIR 

ANKARA (DHA) - TSK\'dan yapılan açıklamada; Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 12 Mart 2018 tarihinde Cenderis Bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şölye denildi: \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 12 Mart 2018 tarihinde Cenderis Bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.\"

