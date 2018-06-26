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DHA ANKARA - TSK: 8 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TKS), bugün kuzey Irak'taki Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına düzenlenen hava harekâtlarında PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

26 Haziran 2018 22:36

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TKS), bugün kuzey Irak\'taki Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına düzenlenen hava harekâtlarında PKK\'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı\'nca Twitter\'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
\"Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"
Haber: ANKARA,(DHA)

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