DHA ANKARA - TSK: 8 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TKS), bugün kuzey Irak\'taki Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına düzenlenen hava harekâtlarında PKK\'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı\'nca Twitter\'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

\"Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"

Haber: ANKARA,(DHA)