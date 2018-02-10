DHA ANKARA - TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır

Türk askeri, Tal Tukan bölgesine giderken böyle karşılandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bugün gözlem noktalarından 5\'incisi olan 7 no\'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlandığını duyurdu. Türk askerinin Tal Tukan bölgesine giderken Suriyeliler tarafından çoşkuyla karşılandı. Türk askerinin coşkuyla karşılanması sırısında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:\" Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 9 Şubat 2018 tarihinde Tal Tukan bölgesinde gözlem noktalarından 5\'incisi olan 7 no\'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır.\"

Türk askerinin Tal Tukan bölgesine giderken Suriyeliler tarafından çoşkuyla karşılandı. Türk askerinin coşkuyla karşılanması sırısında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

Görüntü Dökümü

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-Türk askerlerinin bulunduğu konvoy

-Suriyelilerin Türk askerini karşılaması

Haber: ANKARA (DHA)

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