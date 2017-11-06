DHA ANKARA - Trafik magandaları, 2 gaziyi ve yakınlarını hastanelik etti/EK

ANKARA’da, belden aşağısı tutmayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve sol bacağını kullanamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, trafikte çıkan \'yol vermeme\' tartışmasında diğer araçtaki 4 kişinin saldırısına uğradı. 2 gazi ve otomobilde bulunan yakınları, kendilerini takip eden 4 saldırgan tarafından dövüldü. 1\'i çocuk, 6 kişi hastanede tedaviye alınırken, olay anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Sol bacağını kullanamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, 06 EF 2415 plakalı otomobiliyle giderken, plakası belirlenemeyen hafif ticari aracın sürücüsü ile \'yol vermeme\' yüzünden tartışma yaşadı. İçinde eşi Seda Kızılkaş, 2 yaşındaki çocukları Ada Kızılkaş ile belden aşağısı tutmayan kendisi gibi gazi olan arkadaşı Muzaffer Oktay, onun annesi Kadriye Oktay ve kız kardeşi Gamze Oktay\'ın da bulunduğu aracın önü, hafif ticari aracın sürücüsü tarafından kesildi. Gazilerle ailelerinin içinde olduğu otomobil, bir alışveriş merkezinin önünde sıkıştırıldıktan sonra hafif ticari araçtan inen 4 kişi tarafından tekmelendi. Bu sırada öfkeli saldırganlardan uzaklaşan gaziler ve ailelerinin bulunduğu otomobil, yaklaşık 3 kilometre sonra yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Arkalarından araçlarıyla istasyona gelen 4 kişi, bu kez de otomobilin camlarını kırdı. Şüpheliler, Oktay’ı otomobilin içinde, koltuk değnekleriyle ayakta durmakta zorlanan arkadaşı Kızılkaş’ı da otomobilin dışına çıkararak, dövdü. Bu sırada gazi aileleri de otomobilden inip, saldırganları durdurmaya çalıştı. Saldırganların otomobilde bulunan 2 yaşındaki çocuğa da saldırılması üzerine akaryakıt istasyonu çalışanları engel olup, saldırganları güçlükle durdurabildi. Saldırganlar hafif ticari araçla kaçarken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri peşlerine düştü. Burada yaşananlar ise istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 4 kişinin saldırısında çeşitli yerlerinden yaralanan gazi İbrahim Kızılkaş, eşi Seda Kızılkaş, 2 yaşındaki çocukları Ada Kızılkaş, diğer gazi Muzaffer Oktay, onun annesi Kadriye Oktay ve kız kardeşi Gamze Oktay, hastaneye kaldırılıp tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan 4 şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

\'GAZİ OLDUĞUMUZU ÖĞRENİNCE DAHA ÇOK VURDULAR\'

Saldırıda dövülen gazi İbrahim Kızılkaş’ın eşi Seda Kızılkaş, saldırganların 2 yaşındaki çocuğunu da dövdüğünü belirterek, \"Olay sırasında \'Bunlar sizin gaziniz, yapmayın\' dedik. Onlar ise küfür etmeye devam ederek, ‘Nefret ediyoruz gazilerden’ diyerek, vurmaya devam ettiler. Yani gazi olduğumuzu öğrendikten sonra daha çok vurdular. Benim eşim, terörle mücadele verirken, yaralandı. Biz, bunları hak etmiyoruz\" dedi. Gazi Muzaffer Oktay’ın kız kardeşi Gamze Oktay, ağabeyinin ve Kızılkaş’ın terörle mücadele ederken, gazi olduğunu hatırlatarak, olay anını şöyle anlattı:\"Biz, Gölbaşı tarafından gelirken, içerisinde 4 gencin bulunduğu bir araç, bizim arabamızı önce sıkıştırdı. Ağabeyim ve İbrahim ağabey, engelli olduğu için aşağı inmemek için bunlardan kaçtık. En son ana yolun ortasında arabamızı durdurdular. Aracımızı tekmelediler. Daha sonra tekrar onlardan kaçarak, kendimizi bir benzin istasyonuna attık. İstasyona girer girmez arkamızdan geldiler ve kapılarımızı açarak, önce İbrahim ağabeye sonra Muzaffer ağabeyime saldırdılar. İbrahim ağabeyi aşağı indirerek, ağabeyimi ise arabada darp ettiler.\" Olayı engellemeye çalışırken, kendi de darbe alan akaryakıt istasyonu çalışanlarından Muslu Arslan ise şunları söyledi: \"Bunun gazilere yapılmaması gerekiyor. Onlar, bizim için vatanı bekliyor. Neden yaptılar, bilmiyorum. Bu durumu görünce, dayanamadım sonra ben de saldırdım. Bir şey diyemiyorum, konuşacak bir şey bulamıyorum. Bunları yapmasınlar. Özellikle alkol alarak, eşiyle çocuklarıyla gezen insanlara zarar vermesinler.\"

\'TÜRK ADALETİ, GEREKEN EN AĞIR CEZAYI VERECEK\'

Müvekkillerinin saldırıya uğradığı haberini alarak, hastaneye koştuğunu söyleyen gazilerin avukatı Mustafa Sait Aksu, olayı yakından takip ettiğini belirterek, şöyle konuştu: \"İki gazimiz, yanlarında aileleriyle seyahat ederken, sebepsiz yere bir saldırıya uğruyorlar. Gazi olduklarını belirttikleri halde saldırı devam ediyor. Kendileri, belden aşağısı felçli iki gazi olarak ağır şekilde darp ediliyorlar. Bu, tabi bizim ve tüm Türk toplumunun vicdanını yaralayan bir olay. Biz, adalete güveniyoruz. Türk adaletinin en ağır cezayı vereceğine inanıyoruz. Ben de gazilerimizin avukatı olarak bunun için gerekli her şeyi yapacağımız konusunda müsterih olmalarını istiyorum.\" Belden aşağısı tutmayan Jandarma Astsubay Çavuş 23 yaşındaki Muzaffer Oktay\'ın 2015 yılında, Mardin\'in Artuklu ilçesinde girdiği çatışmada, sol bacağını kullanamayan Jandarma Uzman Çavuş 27 yaşındaki İbrahim Kızılkaş\'ın ise 2016 yılında Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada gazi olduğu belirtildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara’da, trafikte tartıştıkları gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile yanlarındaki aile bireylerini darp ettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Görkem ve Doğan Çiçek tutuklandı, B.Y., O.S., E.K. ve B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber:Muhammet BAYRAM/ANKARA/ANKARA,(DHA)