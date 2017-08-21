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DHA ANKARA - Tartıştığı kocasını silahla vurarak öldürdü

ANKARA'da 4 çocuk annesi Hülya T

21 Ağustos 2017 20:40

ANKARA\'da 4 çocuk annesi Hülya T., evde tartıştığı kocasını tabancayla vurarak öldürdü. 
Olay, saat 16:30 sıralarında Altındağ\'ın Beşikkaya Mahallesi\'ndeki 1981 Sokak üzerinde bulunan Irmak Apartmanı\'nda yaşandı. Apartmanın giriş katında oturan 35 yaşındaki Hülya ile Sedat T. çifti arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası 4 çocuk annesi Hülya T. kocasını tabancayla vurdu. Vücuduna isabet eden 5 kurşun sonrası Sedat T. hayatını kaybetti. Olay sonrası eve çok sayıda polisle ambulans ekibi sevk edildi. Uzun zamandır işsiz olduğu öğrenilen eşini vuran Hülya T.\' gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından evin içerisinde çalışma yürütülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Apartmandan görüntü
-Polis ve ambulanstan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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