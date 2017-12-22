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DHA ANKARA - Suriyeli bebek yatağında ölü bulundu

ANKARA'da yaşayan Suriyeli Muhanned-Fatıma Azadi çiftinin 3 buçuk aylık bebekleri Muhammed Azadi, sabah yatağında ölü bulundu

22 Aralık 2017 16:52

ANKARA\'da yaşayan Suriyeli Muhanned-Fatıma Azadi çiftinin 3 buçuk aylık bebekleri Muhammed Azadi, sabah yatağında ölü bulundu.
Olay, Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi\'nde meydana geldi. 1007\'inci Sokak üzerindeki gecekonduda yaşayan Suriyeli Muhanned-Fatıma Azadi çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 3 buçuk aylık Muhammed Azadi, sabah yatağında hareketsiz halde bulundu. Bebeğin nefes almadığını fark edince büyük şok yaşayan Azadi çifti, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, Muhammed Azadi\'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Suriyeli çiftin 4 yıl önce Türkiye\'ye geldiği ve baba Muhanned Azadi\'nin hurda toplayarak geçimini sürdürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-Evden görüntü
-Bebeğin babasından görüntü
-Ambulans ve polisten görüntü

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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