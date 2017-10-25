T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA -  Soru önergesine verilen cevap CHP'li vekili kızdırdı 

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin son 5 yılda şehit sayısını öğrenmek için Milli Savunma Bakanlığına verdiği soru önergesine "Başvurunuzda belirtilen hususlar günlük ve haftalık olarak kamuoyunda duyurulmaktadır" şeklinde yazılı yanıt verildi

25 Ekim 2017 20:05

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi\'nin son 5 yılda şehit sayısını öğrenmek için Milli Savunma Bakanlığına verdiği soru önergesine \"Başvurunuzda belirtilen hususlar günlük ve haftalık olarak kamuoyunda duyurulmaktadır\" şeklinde yazılı yanıt verildi.İlgezdi cevaba \"Sayın Bakandan, kendisi adına ciddiyetten uzak, baştan savma bu cevabı hazırlayanlar hakkında işlem başlatmasını bekliyor ve bu cevabı hazırlayanların, tüm şehit yakınlarından özür dilemesini talep ediyorum.\" diye tepki gösterdi. 
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Savunma Bakanlığına  12 Haziran 2017 tarihinde verdiği soru önergesinde 8 Mart 2012- 12 Haziran 2017 tarihleri arasında  yaşanan terör saldırılarında şehit olan asker, polis ve korucu sayısının  yazılı olarak bildirilmesini istedi. Dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz\"ın  2002-2012 yılları arasında verilen şehit sayısına ilişkin açıklamasını da önergeye ekleyen  Gamze Akkuş İlgezdi\'nin soru önergesine 5 ay sonra Milli Savunma Bakanı Namına Bakan Yardımcısı Şuay Alpay\' yazılı cevap verdi. Bakan yardımcısı Şuay Alpay\'In cevap yazısında \" Başvurunuzda belirtilen hususlar basın organlarında günlük ve haftalık olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.\" ifadeleri yer aldı.
Gamze Akkuş İlgezdi, bakan yardımcısı Şuay Alpay\'In verdiği cevabı \'Şehitlere saygısızlık\' diye niteleyerek \" Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu cevap, sadece milli iradeye saygısızlık değil aynı zamanda vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimize de yapılan bir saygısızlıktır. Sayın Bakandan, kendisi adına ciddiyetten uzak, baştan savma bu cevabı hazırlayanlar hakkında işlem başlatmasını bekliyor ve bu cevabı hazırlayanların, tüm şehit yakınlarından özür dilemesini talep ediyorum. Verilen yanıttan iki sonuç çıkıyor. Bakanlığın elinde ya bu veriler yok, ya da son 5 yılda verdiğimiz şehit sayısı iktidarın ilk 10 yılından fazla olduğu için açıklanmıyor. Sayın İsmet Yılmaz, 2002 ile 2012 arasında meydana gelen terör olayları ile ilgili bilgileri açıklarken Sayın Nurettin Canikli neden açıklamıyor? Bu durum bakandan bakana göre değişiklik mi gösteriyor? Öyle değilse, Sayın Canikli çok vahim bir tabloyu mu gizlemeye çalışıyor?\" diye konuştu.


Haber : Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CHP Milletvekili Gamze AkkuşMilli Savunma BakanlığınaBakandanMilletvekili Gamze AkkuşHaziranMartDönemin Milli Savunma BakanıYılmaz"ınAkkuşMilli Savunma Bakanı Namına Bakan YardımcısıAlpayBakanBaşvurunuzdaGamze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24