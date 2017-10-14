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DHA ANKARA - Şereflikoçhisar'da 2 bin kişilik aşure dağıtıldı

   Ankara'nın Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından 2 bin kişilik aşure dağıtıldı

14 Ekim 2017 16:57

 

 Ankara\'nın Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.


 Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından Tuz Gölü Meydanı\'nda düzenlenen aşure etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Kazanlarda pişen aşureyi, sıraya giren vatandaşların kaselerine dolduran Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat şunları söyledi: \"Aşure günü, iyilik yapma, paylaşma, birlik ve beraberlik içerisinde refaha erme, Allah\'ın ihsanının bol olduğu sonsuz ikramına kavuşması günüdür. Kerbela olayında bizler gerekli dersi çıkararak fitne ve tefrikanın nelere mal olduğunu bir kez daha hatırlamalıyız. Aşure gününün günahlardan kurtuluşa erdiğimiz ve dualarımızın kabul olduğu bir gün olmasını diliyorum.\"


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Belediye başkanının aşure dağıtması
-Vatandaşlar

Haber-Kamera:Zeynep GÖRGÜLÜ/ ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara),(DHA)



 

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