DHA ANKARA - Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama kurası gerçekleştirildi 

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nca hak sahibi olduğu tespit edilerek, Devlet Personel Başkanlığı\'na bildirilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını 72 kişinin atama kurası çekildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Personel Başkanlığı\'nda noter huzurunda, bugün gerçekleştirilen kurada hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleriyle öğrenim durumları dikkate alındı.

Atama teklifleri gerçekleştirilen 72 istihdam hakkı sahibinden 17\'si öğrenim durumları itibariyle elde ettikleri unvanlar dikkate alınarak; fizyoterapist, mühendis, öğretmen, ressam, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara; 20\'si memur unvanlı kadrolara, 34\'ü hizmetli unvanlı kadrolara, 1 kişi ise işçi kadrosuna atandı. Atananların 50\'sinin erkek, 22\'sinin kadın olduğu belirtilen bakanlık açıklaması, şöyle sürdürüldü:

\"Atama teklifleri E- uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 12\'si bakanlık ve bağlı kuruluşu, 9\'u üniversite, 1\'i kamu iktisadi teşebbüsü, olmak üzere toplam sayısı 22\'dir. İlgililer atama teklif sonuçlarına 25/08/2017 tarihi saat 15.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler. İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir\"

Haber: ANKARA, (DHA)

